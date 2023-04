Girona-Real Madrid 4-2, Ancelotti furioso: le sue parole | VIDEO

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa al termine di Girona-Real Madrid, partita persa per 4-2 dalle 'Merengues'. Ecco il video

Ieri sera si è disputata Girona-Real Madrid e la partita è finita, incredibilmente, 4-2 per i catalani: quaterna di Valentín Castellanos per i biancorossi di casa, reti di Vinícius Júnior e Lucas Vásquez per i 'Blancos'. Al termine del match Carlo Ancelotti, allenatore della 'Casa Blanca', si è presentato in conferenza stampa piuttosto scuro in volto. Ecco, dunque, in questo video le parole dell'ex tecnico del Milan sulla gara persa male in Catalogna