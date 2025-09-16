PIANETAMILAN i nostri video Giornalista giapponese intervista Ancelotti in portoghese: la reazione | VIDEO

Giornalista giapponese intervista Ancelotti in portoghese: la reazione | VIDEO

Daniele Triolo
16 settembre

Carlo Ancelotti, C.T. del Brasile, intervistato in portoghese da un giornalista giapponese durante la sosta Nazionali. Il video

Carlo Ancelotti, Commissario Tecnico del Brasile, ex giocatore (1987-1992) e allenatore (2001-2009) del Milan, è stato intervistato in portoghese da un giornalista giapponese durante l'ultima sosta Nazionali. Nel video, l'esilarante dialogo tra i due e la reazione dell'allenatore emiliano