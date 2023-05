Genoa promosso in Serie A: esplode la festa rossoblu | VIDEO

Il Genoa di Alberto Gilardino, dopo un solo anno di Serie B, è stato promosso in Serie A con due giornate d'anticipo sulla fine del campionato

Dopo un solo anno trascorso in Serie B, il Genoa torna con pieno merito nel campionato di Serie A. Battendo, infatti, per 2-1 l'Ascoli a 'Marassi' con i gol di Mattia Bani e Milan Badelj, il Grifone ha staccato il Bari e conquistato la promozione nel massimo campionato con due giornate di anticipo. Per le strade di Genova, poi, è esplosa la festa dei tifosi rossoblu. Con gli immancabili cori e sfottò contro i rivali cittadini della Sampdoria. Ecco il video