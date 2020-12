VIDEO MILAN NEWS – Si è da poco conclusa Genoa-Milan, 12^ giornata del campionato di Serie A. Un altro pareggio per 2-2 per i rossoneri, che per la prima volta non vincono due partite di fila. Sui social tutti scatenati per Pierre Kalulu, autore del gol del pareggio nel finale. Nella video news le reazioni social più divertenti.

