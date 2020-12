VIDEO MILAN NEWS – Si avvicina Genoa-Milan, 12^ giornata del campionato di Serie A. I rossoneri ci arrivano da primi in classifica, ma reduci da un pareggio. Sarà un turno infrasettimanale e Stefano Pioli dovrà fare a meno di molti giocatori titolari. Non ce la fanno ancora Simon Kjaer e Zlatan Ibrahimovic, così come sono indisponibili Matteo Gabbia e Ismael Bennacer. Ecco, dunque, nella video news la probabile formazione rossonera.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>