Genoa-Milan, la bellissima parata di Donnarumma su Scamacca | VIDEO

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Attraverso il video di Gazzetta.it, ecco la bellissima parata che Gigio Donnarumma ha effettuato su Gianluca Scamacca mercoledì sera al Ferraris. Sul punteggio di 2-2, l’attaccante rossoblù ha preso bene il tempo in mezzo all’area, calciando in semirovesciata al volo. Bellissimo il gesto tecnico, ma anche la risposta di Donnarumma che dice no e salva ancora una volta il risultato.

