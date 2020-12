GENOA-MILAN: il gol di Calabria dalla lunga distanza / News

VIDEO MILAN NEWS – Non è arrivata una vittoria come nelle precedenti occasioni in cui aveva trovato il gol Davide Calabria, ma Genoa-Milan ha regalato emozioni e un punto alla squadra rossonera. Il punteggio finale è stato di 2-2. I rossoneri erano andati sotto e proprio un gol eccezionale del terzino classe 1996 aveva riportato il risultato in parità. Poi di nuovo sotto e nel finale il definitivo pareggio. Il gol di Calabria però è decisamente da riguardare: un bolide rasoterra in diagonale che si è insaccato all’angolino basso. Eccolo nella video news.

