Genoa-Milan, gol di Pulisic. Cassano sbotta: “VAR in malafede” | VIDEO

Antonio Cassano, alla 'Bobo TV' su 'Twitch', ha commentato il gol di Christian Pulisic convalidato in Genoa-Milan 0-1 nonostante i dubbi

Nell'ultima giornata di campionato, a 'Marassi', Genoa-Milan è terminata 0-1 con un gol di Christian Pulisic all'86'. Una rete contestata e convalidata dal VAR nonostante ci fossero dubbi su un presunto tocco con il braccio dell'attaccante statunitense nel controllo del pallone. Antonio Cassano, ex attaccante anche dei rossoneri in Serie A, ha commentato - a modo suo - l'episodio sulla 'Bobo TV' in onda su 'Twitch'. Come al solito, FantAntonio non le ha mandate a dire ... guarda il video