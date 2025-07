Genoa, i giocatori telefonano ai tifosi: “Hai fatto l’abbonamento?” | VIDEO

Stefano Sabelli, Ruslan Malinovskyi e Vitinha, giocatori del Genoa, hanno incentivato così i tifosi rossoblu a fare l'abbonamento. Il video

Da giocatori di Serie A a call center per un giorno. Stefano Sabelli, Ruslan Malinovskyi e Vitinha hanno lasciato da parte scarpini e pallone per prendere in mano la cornetta del telefono e chiamare direttamente i tifosi del Genoa per convincerli a fare l'abbonamento ai rossoblu. La reazione dei fortunati genoani è tutta da vedere. Guarda il video!