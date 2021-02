Gattuso sistema i ‘baffi alla Buzzanca’. La battuta sul barbiere | VIDEO

Gattuso dal barbiere, ecco la battuta

In occasione dell'importantissimo match tra Napoli e Juventus, Gennaro Gattuso si è presentato in panchina con un look particolare. Niente più solita barba, ma un pizzetto che ha destato particolare attenzione. A fine partita, dopo la vittoria dei suoi, la spiegazione: "Colpa del rasoio di Valerio Fiori, sembro Lando Buzzanca". Insieme a questa dichiarazioni anche una battuta sul suo barbiere, che a suo dire 'parla troppo'. In questo video, Gattuso è ritornato proprio dal suo barbiere per correggere l'errore e manda questo messaggio pubblico dove si rimangia quelle dichiarazioni.