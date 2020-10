Garcia: “Paqueta? Il Milan lo pagò 40 milioni: ha qualità e tecnica” | VIDEO

OL, Garcia parla dell’ultimo arrivato, Paqueta

ULTIME NOTIZIE VIDEO CALCIOMERCATO – Rudi Garcia, tecnico dell’Olympique Lione, ha parlato in conferenza stampa del neo-acquisto Lucas Paqueta, acquistato a titolo definitivo dal Milan per 20 milioni di euro. Queste le parole di Garcia su Paqueta: “Il Milan pagò 40 milioni per Paqueta: deve sicuramente essere un giocatore di qualità. Adesso deve essere lui a dimostrare di meritarsi l’interesse che hanno mostrato per lui tanti grandi club. Ha grande tecnica ed è mancino. Questa è una buona cosa per noi visto che in rosa ne abbiamo pochissimi. È bravissimo nei passaggi e questo lo ha già mostrato in allenamento. Deve adattarsi al più presto e spero che i suoi compagni brasiliani possano aiutarlo in questo”.