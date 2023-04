Adriano Galliani, dopo la visita a Silvio Berlusconi, è uscito dall'ospedale San Raffaele senza rilasciare dichiarazioni

Dopo circa 20 minuti rispetto a quando aveva fatto il suo ingresso all'ospedale San Raffaele per fare visita all'amico Silvio Berlusconi, Adriano Galliani è uscito dall'edificio. L'ex dirigente del Milan non ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito allo stato di salute del Cavaliere