Galliani: “Spinte, rigorini e braccia larghe… il Var mi stupisce” | VIDEO

Adriano Galliani, dirigente ex Milan ora al Monza, ha parlato a Gazzetta.it. Ecco le sue parole sul VAR e gli errori arbitrali

Adriano Galliani, dirigente ex Milan ora al Monza, ha parlato a Gazzetta.it. Ecco le sue parole. "Var? Indietro non si può tornare, ma serve maggior uniformità di giudizi su spinte. Sono favorevole a concedere una chiamata a partita per gli allenatori. Gli attaccanti adesso cercano il contatto lieve per prendersi il rigore. Ci sono troppi mezzi rigorini".