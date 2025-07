Galliani in vacanza a Forte dei Marmi canta ‘Sapore di sale’ | VIDEO

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza ed ex dirigente rossonero, ha dato spettacolo in una località di villeggiatura. Il video

Adriano Galliani, in vacanza con la moglie a Forte dei Marmi, si è esibito con uno dei suoi cavalli di battaglia “Sapore di Sale” di Gino Paoli: quando si tratta di cantare l’amministratore delegato del Monza, storico ex dirigente del Milan, non si tira mai indietro. Guarda il video