Galliani: “Ibra? Spero rinnovi col Milan. Nel caso ci faremo un pensierino..”

Galliani e il rinnovo di Ibrahimovic

Al termine della conferenza stampa che si è tenuta ieri in casa Monza, Adriano Galliani ha parlato tra le altre cose del futuro di Zlatan Ibrahimovic. L’ex Ad rossonero ha rivelato di essere ancora in costante contatto con l’attaccante svedese e di sperare, da tifoso, in un suo rinnovo col Milan. Tuttavia, Galliani dice anche qualora Ibra non dovesse rinnovare e il Monza salire in Serie A, allora non nega che un pensierino per portarlo in Brianza ci sarà. Ecco il video pubblicato da Gazzetta.it.

