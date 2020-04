VIDEO NEWS – Gabriel Barbosa, in arte Gabigol, attaccante brasiliano classe 1996 ex Inter, ha segnato già 10 reti in questo 2020 con la maglia del Flamengo dopo la sensazionale annata 2019, quando realizzò 43 reti in 59 gare. Rivediamo tutti i gol di Gabigol, tra Brasileirão, Copa Libertadores e Supercoppa nazionale, in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

