Gabbia ha premiato i gesti di fair play delle giovanili del Milan | VIDEO

Il difensore rossonero Matteo Gabbia è stato protagonista nei giorni scorsi di una sorpresa alla 'Puma House of Football Peppino Vismara', premiando i vincitori del contest “Milan Gentile”, l’iniziativa promossa dall’area psicopedagogica del club per valorizzare i gesti di fair play nel mondo del calcio giovanile. Il progetto, attivo dal 2020-21, coinvolge ogni anno calciatori, calciatrici e membri degli staff del settore giovanile maschile e femminile del Milan. Durante la stagione, ciascun ragazzo o ragazza ha la possibilità di segnalare – in forma anonima – gesti di gentilezza, generosità e rispetto avvenuti durante gli allenamenti o le partite, anche da parte di avversari. Le segnalazioni vengono raccolte su bigliettini anonimi, contribuendo a creare un clima positivo e inclusivo all’interno del centro sportivo. Gabbia, che ha militato nel settore giovanile rossonero per molti anni, ha detto ai ragazzi: "Sono molto emozionato, per me è un tuffo nel passato. Questa iniziativa vi servirà molto nel futuro per essere oltre che dei bravi giocatori anche delle brave persone, caratteristica che conta di più rispetto a quello che può essere il vostro percorso nel mondo del calcio. Seguite sempre quello che vi consigliano i vostri allenatori".