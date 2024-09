Bergomi: “Schillaci, eroe di tutti noi. Ci mancherà tanto” | VIDEO

Giuseppe Bergomi, ex Inter e Nazionale Italiana, era presente ai funerali di Totò Schillaci a Palermo. Ecco le sue dichiarazioni nel video

(LaPresse) "A Italia 90 Totò Schillaci è stato l'eroe di tutti noi". Lo ha detto Beppe Bergomi presente a Palermo al funerale di Totò Schillaci. "Il gol che rimane in mente è quello con l'Austria, in cui lui venne ad abbracciarmi", ricorda Bergomi che poi sottolinea il lato umano del bomber siciliano, scomparso a 59 anni: "E' stato un esempio per tutti noi, ci mancherà tanto".