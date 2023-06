Gerry Scotti: “Devo a Berlusconi i miei più bei ricordi” | VIDEO

Gerry Scotti, showman e tifoso del Milan, ha lavorato per anni in Mediaset per Silvio Berlusconi. Ieri lo ha ricordato con queste parole

Ieri pomeriggio, al Duomo di Milano, si sono svolti i Funerali di Stato per Silvio Berlusconi, ex proprietario del Milan per oltre trent'anni (1986-2017) scomparso lunedì mattina presso l'ospedale 'San Raffaele' di Milano. Alle esequie era presente anche Gerry Scotti, showman e tifoso del Milan, che ha lavorato per anni in Mediaset per Berlusconi. Lo ha ricordato così, con queste parole a 'La Gazzetta dello Sport': guarda il video