Frosinone-Reggina 3-1, ciociari di nuovo promossi in Serie A | VIDEO

Con il 3-1 allo Stirpe sulla Reggina, il Frosinone di Fabio Grosso ha conquistato l'aritmetica promozione in Serie A con 3 giornate d'anticipo

Ieri sera, allo stadio 'Stirpe', il Frosinone di Fabio Grosso ha battuto per 3-1 la Reggina di Filippo Inzaghi nel posticipo della 35^ giornata di Serie B. I ciociari hanno messo al sicuro il risultato nella prima frazione di gioco con i gol di Gennaro Borrelli e Roberto Insigne. Quindi, nella ripresa, dopo la rete amaranto di Hernani, la terza rete di Giuseppe Caso ha blindato la promozione in Serie A dei gialloblu con tre giornate d'anticipo sulla fine del campionato. Vediamo il film della partita in questo video