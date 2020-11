From Milan with Love, Hauge presenta Alita / VIDEO

VIDEO MILAN NEWS – Si avvicina sempre di più il 20 novembre, data in cui ci sarà in diretta streaming su varie piattaforme l’evento “From Milan with Love”, alla seconda edizione, stavolta dedicata alla “NextGen”, ovvero ai giovani talenti del gruppo RocNation. A far parte dell’evento, però, anche tanti giovani rossoneri. Sul proprio profilo Twitter, il Milan ha pubblicato un video in cui Jens Hauge presenta Alita: “La passione non conosce limiti. Conoscere Alita meglio mentre ci avviciniamo al ‘From Milan With Love: NextGen’ concerto il 20 novembre”.

