Friburgo-Juventus 0-2, gol e highlights di Europa League | VIDEO

Gol e highlights di Friburgo-Juventus 0-2: 'Vecchia Signora' ai quarti di Europa League grazie alle reti di Dušan Vlahović e Federico Chiesa

Friburgo-Juventus, partita di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, è terminata 0-2 per i bianconeri di Massimiliano Allegri in Germania. Ha sbloccato il match, su calcio di rigore, Dušan Vlahović dopo che, allo stesso centravanti serbo, era stato annullato un altro gol per giusto fuorigioco. Nel recupero, poi, sigillo di Federico Chiesa. 'Vecchia Signora' ai quarti di finale del torneo. In questo video di 'Sky Sport' ecco gol e highlights del match