Francia, Maignan e Theo si salutano e Deschamps scherza così | VIDEO

Mike Maignan e Theo Hernández si sono ritrovati nel ritiro della Francia a Clairefontaine. Saluto caloroso tra i due e il commento del C.T.

Mike Maignan e Theo Hernández, rispettivamente portiere e terzino sinistro del Milan, si sono ritrovati - ieri - nel ritiro della Francia a Clairefontaine. Non appena si sono visti, come si evince dal video pubblicato dall'account 'Twitter' della Nazionale francese, i due amici e connazionali si sono salutati calorosamente. Il Commissario Tecnico dei 'Blues', Didier Deschamps, ha commentato - in tono ironico - la situazione: "Beh, sono 3 giorni che non vi vedete ..."