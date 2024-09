Il ct della Nazionale Italiana, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in Nations League contro la Francia

Il CT ha parlato anche dello scorso Europeo, parlando del futuro e di non guardare al presente. Ecco il video da Gazzetta.it.