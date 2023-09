Francia-Irlanda 2-0, le immagini dell’infortunio di Giroud | VIDEO

Olivier Giroud è stato costretto a lasciare il campo per infortunio al 26' di Francia-Irlanda. Nel video, la sequenza dell'accaduto

Olivier Giroud, attaccante del Milan, è stato costretto a lasciare il campo per infortunio al 26' di Francia-Irlanda. Una forte distorsione alla caviglia sinistra ha messo k.o. il centravanti transalpino, poi sostituito da Marcus Thuram, nella partita disputata al 'Parco dei Principi' di Parigi e valida per la qualificazione agli Europei 2024. Nel video della redazione di 'GazzettaTV', le immagini in sequenza dell'accaduto