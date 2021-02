La singolare classifica di ‘France Football’: ‘vince’ Cassano

Il periodico ‘France Football‘ ha stilato la classifica dei talenti più promettenti che non hanno mantenuto in pieno le tante aspettative nella loro carriera. Ci sono 6 ‘italiani’ e, al primo posto, l’ex milanista Antonio Cassano. Vediamo, in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘, l’intera graduatoria.