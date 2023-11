Ecco come potrebbe giocare il nuovo Napoli di Mazzarri | VIDEO

Walter Mazzarri è tornato sulla panchina del Napoli, a distanza di 10 anni, per sostituire l'esonerato Rudi Garcia. Potrebbe giocare così

Il Napoli di Walter Mazzarri, tornato sulla panchina azzurra dopo oltre 10 anni per sostituire l'esonerato Rudi Garcia, potrebbe giocare così. Il 4-3-3 spallettiano è l'opzione più probabile visto anche il calendario impegnativo, ma non sono da escludere nemmeno il 3-4-2-1, 3-4-1-2 e il 3-5-2, moduli verso i quali Mazzarri in carriera ha sempre oscillato. Ecco, dunque, probabili formazioni, moduli e tattiche del nuovo Napoli di Mazzarri nel video della redazione di 'GazzettaTV'