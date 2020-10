Milan-Sparta Praga, l’annuncio di Pioli

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Sparta Praga, ha parlato in conferenza stampa. L’allenatore rossonero, interrogato sulle possibili scelte di formazione, ha annunciato qualche cambio in vista del match di Europa League. “E’ un momento delicato”, ha dichiarato l’ex Fiorentina, evidenziando l’importanza di far rifiatare alcuni giocatori che non hanno mai riposato finora. Ecco le sue parole.

LE DICHIARAZIONI COMPLETE DI PIOLI IN CONFERENZA >>>