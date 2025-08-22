‘Foodball’, cosa mangiare a Como con l’ex rossonero Zambrotta | VIDEO

Gianluca Zambrotta, ex Como, Bari, Juventus e Milan, illustra cosa si può mangiare di buono nella città lariana: eccolo in questo video

Un estratto della prima puntata di 'Foodball': 'La Gazzetta dello Sport' è stata a Como con Gianluca Zambrotta, leggenda di Juventus, Milan, Barcellona e della Nazionale, e con il biologo nutrizionista Antonio Galatà, per scoprire cosa mangiare in città tra piatti tipici, aneddoti e panorami sul lago