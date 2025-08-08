PIANETAMILAN i nostri video Foden e il suo idolo in Serie A: “Dybala era il mio preferito” | VIDEO
Foden e il suo idolo in Serie A: “Dybala era il mio preferito” | VIDEO
Phil Foden, stella del Manchester City, ha confessato a 'La Gazzetta dello Sport' la sua ammirazione per Paulo Dybala della Roma
Il talentuoso fantasista del Manchester City, Phil Foden, si è raccontato in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Dalla finale di Champions League vinta 1-0 contro l'Inter nel 2023, ai suoi primi ricordi sulla Serie A, guarda il video con le dichiarazioni dell'inglese