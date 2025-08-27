Fiorentina, Piccoli: “Il 91? Per un attaccante di Serie A e non solo …” | VIDEO

Presentato in conferenza stampa Roberto Piccoli, nuovo attaccante della Fiorentina di Stefano Pioli. Il retroscena sul suo numero di maglia

Roberto Piccoli è stato presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore della Fiorentina. L'attaccante arrivato dal Cagliari ha svelato uno dei motivi che lo hanno portato a scegliere la maglia numero 91: "Mi ispiro a un giocatore di Serie A, ma c'è anche un significato più profondo che non voglio svelare". Guarda il video con le sue dichiarazioni