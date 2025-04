Fiorentina, Palladino furioso: “Il collega deve portarci rispetto” | VIDEO

Al termine di Fiorentina-Celje 2-2 di Conference League, il tecnico dei viola Raffaele Palladino si è sfogato così in conferenza stampa

Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio (2-2) contro il Celje che ha portato comunque al passaggio dei viola in semifinale di Conference League. Palladino ha avuto un acceso dibattito con l'allenatore del Celje e in conferenza ha spiegato i motivi. Guarda il video