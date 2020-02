VIDEO MILAN – Finisce 1-1 Fiorentina-Milan. I rossoneri giocano bene per 70 minuti, poi in vantaggio di un uomo non la chiudono e soffrono. Il resto lo fa il direttore di gara, assegnando un rigore alla squadra viola alquanto dubbio. Sui social, ovviamente, si sono scatenati i commenti dei tifosi e delle pagine satiriche. Eccone alcuni in questa video news.

