VIDEO MILAN – Domani si gioca Fiorentina-Milan e Stefano Pioli ha ancora qualche piccolo dubbio di formazione da sciogliere. I rossoneri hanno alcuni acciaccati e quindi sono ancora in ballottaggio, tipo Mateo Musacchio in difesa e Hakan Calhanoglu davanti. In dubbio anche Andrea Conti, che si gioca il posto con Davide Calabria. Per le ultime sulla probabile, guarda la video news.

