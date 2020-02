VIDEO MILAN – Domani si torna in campo: c’è Fiorentina-Milan, match importante per entrambe le formazioni. Oggi, giornata di vigilia, come di consueto ha parlato in conferenza stampa l’allenatore rossonero Stefano Pioli. Tanti i temi affrontati. In questa video news un breve estratto della conferenza, con le parole più importanti dell’allenatore milanista.

GUARDA TUTTI I NOSTRI VIDEO

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android