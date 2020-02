FIORENTINA-MILAN: l’accoglienza del Franchi per Pioli / Video News

VIDEO MILAN – Stasera Fiorentina-Milan e i riflettori dello Stadio Artemio Franchi si sono puntati su Stefano Pioli, per la prima volta di nuovo a Firenze, da avversario, dopo che lo scorso aprile era finita la sua avventura da tecnico viola, in cui ha vissuto momenti delicati come la scomparsa di Davide Astori, capitano della sua squadra. Ecco il video di come lo stadio lo ha accolto, pubblicato dal club viola: “Bentornato, Stefano Pioli”.

GUARDA TUTTI I NOSTRI VIDEO

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android