VIDEO MILAN – Dopo cinque partite di fila giocate a ‘San Siro‘, tra cui anche il derby da calendario in trasferta, i rossoneri tornano lontani da Milano e lo fanno per Fiorentina-Milan, venticinquesima giornata del campionato di Serie A. In questa video news abbiamo provato a presentare il match, che può essere importante per entrambe le squadre.

