VIDEO MILAN – Un rigore che tale non è mai. Quello fischiato contro i rossoneri in Fiorentina-Milan, a cinque minuti dalla fine. L’intervento è del capitano Alessio Romagnoli su Patrick Cutrone. Il numero 13 rossonero prende il pallone, che non è mai in possesso di Cutrone, e tocca appena il bomber. L’arbitro fischia fallo e non va a riguardarlo. Le immagini nel video.

