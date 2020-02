VIDEO MILAN – Sabato sera al Franchi si giocherà Fiorentina-Milan, partita spesso molto equilibrata. In questa video news abbiamo raccolto le ultime cinque partite giocate in casa della squadra viola. Per i rossoneri solo una vittoria, quella dello scorso anno. Per il resto, tre pareggi e una vittoria della Fiorentina. Perfetto equilibrio, dunque, nelle ultime stagioni.

