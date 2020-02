VIDEO MILAN – Domani sera ci sarà Fiorentina-Milan. Per tanti protagonisti dell’incontro sarà la prima volta da ex. È il caso di Stefano Pioli, che torna a Firenze dopo le dimissioni dello scorso anno, o di Patrick Cutrone, che affronta il Milan per la prima volta dopo esserci cresciuto e averlo lasciato in estate. Poi Ante Rebic, un altro giocatore rispetto all’esperienza fiorentina. Il punto nella video news.

