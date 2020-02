VIDEO MILAN – Al termine di Fiorentina-Milan 1-1 come di consueto, sul profilo social di CrozzoPizzo è stato pubblicato il video commento di Tiziano Crudeli. Il giornalista tifoso rossonero si è detto particolarmente arrabbiato. Per le decisioni arbitrali e per la scarsa capacità del Milan di gestire il vantaggio. Ecco le sue parole in questa video news.

