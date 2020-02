VIDEO MILAN – Si avvicina Fiorentina-Milan, anticipo del sabato sera per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri tornano a giocare lontano da ‘San Siro‘ dopo cinque partite consecutive. Una partita importantissima per entrambe le formazioni, con Stefano Pioli che ritrova la squadra viola. Nella video news 10 curiosità in 90 secondi.

