Kean: “Con Leao legame forte. Capisce di musica, ma di moda …” | VIDEO

Moise Kean, attaccante italiano della Fiorentina, ha parlato - in un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' - tra le tante cose, anche del suo rapporto di amicizia con Rafael Leao, attaccante portoghese del Milan. Le dichiarazioni di Kean su Leao tra calcio, musica e moda in questo estratto video