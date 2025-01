Inter, rientro in Italia insieme al Presidente della Lega Serie A | VIDEO

L'Inter ha fatto ritorno in Italia dopo la sconfitta 2-3 nel derby contro il Milan in finale della Supercoppa Italiana. Con un ospite in aereo

L'Inter di SImone Inzaghi ha fatto ritorno in Italia, all'aeroporto milanese di Linate Prime, dopo la sconfitta per 2-3 maturata ieri sera a Riyadh (Arabia Saudita) nel derby contro il Milan in finale della Supercoppa Italiana. Con un ospite in aereo, il nuovo Presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli. Guarda il video del nostro inviato, Stefano Bressi