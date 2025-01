Supercoppa al Milan, le reazioni social dei tifosi rossoneri in festa | VIDEO

Il Milan di Sérgio Conceição ha vinto la Supercoppa Italiana battendo 3-2 in rimonta l'Inter: reazioni social dei tifosi rossoneri nel video

Il Milan ha vinto la Supercoppa Italiana vincendo in rimonta per 3-2 il derby contro l'Inter. Primo successo in rossonero per Sérgio Conceição, che in sole due partite ha già conquistato i suoi nuovi tifosi. Dal "miracolo di Riyadh" al tocco magico di Stefano Pioli: ecco le reazioni social di Inter-Milan nel video della redazione di 'GazzettaTV'