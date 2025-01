Supercoppa al Milan, ma che entrata di Emerson Royal su Conceicao! | VIDEO

In questo video l'entrata killer di Emerson Royal su Sergio Conceicao nella finale della Supercoppa Italiana vinta dal Milan: il video

Il Milan festeggia la vittoria in Supercoppa Italiana contro l'Inter, ma per Sergio Conceiçao qualcosa va storto. Nel video pubblicato dal giornalista Marco Messina su 'X', si vede un membro dello staff rossonero che medica il piede destro dell'allenatore portoghese in panchina. Il motivo? Un'entrata killer di Emerson Royal, preso dall'euforia dei festeggiamenti (X: @IFTVMarco @CBSSportsGolazo)