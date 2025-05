Finale di Champions: Inter-PSG, la notte che divide (e unisce) i tifosi italiani

Stasera il calcio italiano si ferma per la finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain. C'è chi non la guarderà è chi "guferà" la squadra italiana. Il video del nostro lettore Luca, in giro per Parigi con suo figlio.

Si avvicina la finale di Champions League tra PSG e Inter. Tra i tifosi del Milan c'è chi sceglierà di non vederla, chi invece guferà davanti alla TV e chi, invece, sceglierà la via della 'sportività', come questo nostro amico e lettore, Luca e suo figlio. E voi come vivrete la partita di questa sera? Ditecelo nei commenti, Taggate un vostro amico o condividete questo video!!