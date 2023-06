Inter, Bastoni sicuro: “Manchester City? Possiamo farcela” | VIDEO

Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ha parlato dell'imminente finale di Champions League a Istanbul contro il Manchester City. Il video

'Media Day' in casa Inter in vista della finale di Champions League contro il Manchester City, in programma sabato 10 giugno, alle ore 21:00, a Istanbul (Turchia). Dell'atto finale della Champions 2023 ha parlato Alessandro Bastoni, difensore della squadra di Simone Inzaghi, che si è detto convinto di una cosa: contro i 'Citizens' di Pep Guardiola non serviranno miracoli. I nerazzurri dovranno semplicemente giocare come sanno. Il video con le sue dichiarazioni