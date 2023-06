Manchester City-Inter 1-0, le reazioni social: Calha col kebab | VIDEO

Il Manchester City ha battuto l'Inter per 1-0 nella finale di Champions League. Ecco le reazioni social più divertenti sulla gara nel video

Ieri sera, a Istanbul (Turchia), il Manchester City di Pep Guardiola ha battuto per 1-0 l'Inter di Simone Inzaghi nella finale della Champions League 2022-2023. Decisivo un gol di Rodri al 68'. Al termine del match è scoppiata, veemente, la reazioni dei tifosi (evidentemente non nerazzurri) sui social. Da Hakan Calhanoglu con il kebab a Federico Dimarco da solo in Piazza Duomo, ecco a voi meme e commenti più divertenti dal mondo del web