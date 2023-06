Manchester City-Inter 1-0, reazioni social: tutti contro Lukaku | VIDEO

Il Manchester City ha battuto l'Inter 1-0 in finale di Champions League. Disastroso Romelu Lukaku. E i social non l'hanno perdonato. I meme

Ieri sera a Istanbul (Turchia) il Manchester City di Pep Guardiola ha vinto la Champions League 2022-2023 battendo per 1-0 l'Inter di Simone Inzaghi in finale. I nerazzurri, puniti al 68' dal gol di Rodri, avrebbero anche meritato di andare ai tempi supplementari. Hanno però sciupato tanto sotto porta. In particolare, con Romelu Lukaku, entrato in campo nella ripresa. Ecco, dunque, come i social hanno accolto - con commenti e meme - i migliori momenti di Lukaku con la seconda squadra di Milano